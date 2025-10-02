Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

Генштаб повідомив про 13 спроб росіян прорватися на Харківщині

Україна 08:09   02.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб повідомив про 13 спроб росіян прорватися на Харківщині

Про те, як минула доба на фронті в Харківській області, проінформував Генштаб ЗСУ вранці 2 жовтня.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували сім боїв біля Вовчанська.

На Куп’янському – ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ шість разів біля Куп’янська та Голубівки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4312 обстрілів, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5280 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.

Читайте також: Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Куди і чим били військові РФ по Харківщині, розповів Синєгубов
Куди і чим били військові РФ по Харківщині, розповів Синєгубов
02.10.2025, 09:00
Генштаб повідомив про 13 спроб росіян прорватися на Харківщині
Генштаб повідомив про 13 спроб росіян прорватися на Харківщині
02.10.2025, 08:09
Постраждала дитина: про пожежі в регіоні поінформували у ДСНС
Постраждала дитина: про пожежі в регіоні поінформували у ДСНС
02.10.2025, 08:43
Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську, обстріли регіону
Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську, обстріли регіону
02.10.2025, 09:07
Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW
Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW
02.10.2025, 07:12
Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії
02.10.2025, 06:00

Новини за темою:

02.10.2025
Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW
01.10.2025
ЗСУ відбили населений пункт на Борівському напрямку, але є успіхи і в РФ
01.10.2025
Де намагалися наступати росіяни і скільки атак РФ відбили СОУ – Генштаб
30.09.2025
“Така математика війни”: чому ЗСУ відступають на Борівському напрямку
30.09.2025
У Генштабі розповіли, скільки атак РФ відбили ЗСУ на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Генштаб повідомив про 13 спроб росіян прорватися на Харківщині»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 08:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на фронті в Харківській області, проінформував Генштаб ЗСУ вранці 2 жовтня.".