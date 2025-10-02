Генштаб повідомив про 13 спроб росіян прорватися на Харківщині

Про те, як минула доба на фронті в Харківській області, проінформував Генштаб ЗСУ вранці 2 жовтня.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували сім боїв біля Вовчанська.

На Куп’янському – ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ шість разів біля Куп’янська та Голубівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4312 обстрілів, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5280 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.