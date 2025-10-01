Live
Погибшая и четыре раненых из-за ракетного удара РФ по Балаклее — Синегубов

Происшествия 20:40   01.10.2025
Оксана Якушко
Погибшая и четыре раненых из-за ракетного удара РФ по Балаклее — Синегубов Фото: ukrinform.ua

Четыре раненых госпитализированы, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«70-летняя женщина погибла в результате ракетного удара по городу Балаклея. Ранения получили 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Всех пострадавших госпитализировали. Также острую реакцию на стресс испытала 88-летняя женщина», — рассказал Синегубов.

Российская ракета попала в землю рядом с 5-этажным жилым домом. В одной из квартир вспыхнул пожар. Также горит припаркованный автомобиль. На месте прилета работают подразделения ГСЧС и медики.

Из-за ракетного удара повреждены многоквартирный дом, кафе, торговые киоски, аптека, автомобили и другие объекты инфраструктуры, сообщила Нацполиция.

Автор: Оксана Якушко
