Загибла і чотири поранених через ракетний удар РФ по Балаклії – Синєгубов

Чотирьох поранених ушпиталили, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«70-річна жінка загинула внаслідок ракетного удару по місту Балаклія. Поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих ушпиталили. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка», – розповів Синєгубов.

Російська ракета поцілила землю поряд із 5-поверховим житловим будинком. В одній із квартир зайнялася пожежа. Також горить припаркований автомобіль. На місці «прильоту» працюють підрозділи ДСНС та медики.

Через ракетний удар пошкоджені багатоквартирний будинок, кафе, торгівельні кіоски, аптека, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури, повідомила Нацполіція.