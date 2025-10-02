Постраждала дитина: про пожежі в регіоні поінформували у ДСНС
За добу в Харківській області виникли 39 пожеж, повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС.
Два загоряння почалися внаслідок ворожих обстрілів. Палало в Ізюмському та Чугуївському районах Харківщини.
“Ввечері ворог завдав удару по центральній частині міста Балаклія. Ракета влучила в землю біля житлової п’ятиповерхівки. В результаті вибуху сталася пожежа: горіли квартира на пʼятому поверсі будинку та легкові автомобілі. За попередніми даними загинула 88-річна жінка, постраждали 16 осіб, з них одна дитина”, – уточнили врятували.
Також пожежники ліквідували 15 загорянь у природних екосистемах – вогонь охопив 11,5 га.
“Продовжується ліквідація дев’яти лісових пожеж на території Ізюмського району”, – додали у ДСНС.
Нагадаємо, напередодні російська ракета влучила в землю поряд із 5-поверховим житловим будинком у Балаклії. В одній із квартир спалахнула пожежа, також загорівся припаркований автомобіль. Загинула літня жінка. На місці “прильоту” працювали підрозділи ДСНС та медики. Через удар пошкоджений багатоквартирний будинок, кафе, кіоски, аптека, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури, повідомила Нацполіція. Харківська обласна прокуратура проінформувала про десяток постраждалих, серед них 4-річна дівчинка. У дитини гостра реакція на стрес. Попередньо встановлено, що росіяни завдали удару по Балаклії ракетою «Іскандер-М».
