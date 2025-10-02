Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

Постраждала дитина: про пожежі в регіоні поінформували у ДСНС

Події 08:43   02.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждала дитина: про пожежі в регіоні поінформували у ДСНС

За добу в Харківській області виникли 39 пожеж, повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС.

Два загоряння почалися внаслідок ворожих обстрілів. Палало в Ізюмському та Чугуївському районах Харківщини.

“Ввечері ворог завдав удару по центральній частині міста Балаклія. Ракета влучила в землю біля житлової п’ятиповерхівки. В результаті вибуху сталася пожежа: горіли квартира на пʼятому поверсі будинку та легкові автомобілі. За попередніми даними загинула 88-річна жінка, постраждали 16 осіб, з них одна дитина”, – уточнили врятували.

Також пожежники ліквідували 15 загорянь у природних екосистемах – вогонь охопив 11,5 га.

“Продовжується ліквідація дев’яти лісових пожеж на території Ізюмського району”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, напередодні російська ракета влучила в землю поряд із 5-поверховим житловим будинком у Балаклії. В одній із квартир спалахнула пожежа, також загорівся припаркований автомобіль. Загинула літня жінка. На місці “прильоту” працювали підрозділи ДСНС та медики. Через удар пошкоджений багатоквартирний будинок, кафе, кіоски, аптека, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури, повідомила Нацполіція. Харківська обласна прокуратура проінформувала про десяток постраждалих, серед них 4-річна дівчинка. У дитини гостра реакція на стрес. Попередньо встановлено, що росіяни завдали удару по Балаклії ракетою «Іскандер-М».

Читайте також: Генштаб повідомив про 13 спроб росіян прорватися на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Куди і чим били військові РФ по Харківщині, розповів Синєгубов
Куди і чим били військові РФ по Харківщині, розповів Синєгубов
02.10.2025, 09:00
Генштаб повідомив про 13 спроб росіян прорватися на Харківщині
Генштаб повідомив про 13 спроб росіян прорватися на Харківщині
02.10.2025, 08:09
Постраждала дитина: про пожежі в регіоні поінформували у ДСНС
Постраждала дитина: про пожежі в регіоні поінформували у ДСНС
02.10.2025, 08:43
Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську, обстріли регіону
Новини Харкова — головне 2 жовтня: бої у Куп’янську, обстріли регіону
02.10.2025, 09:07
Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW
Бої в Куп’янську: росіяни стверджують, що просунулися в місті – оцінка ISW
02.10.2025, 07:12
Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії
02.10.2025, 06:00

Новини за темою:

30.09.2025
У лісі на Харківщині постраждав рятувальник: що сталося (фото)
30.09.2025
Чоловік підірвався в тиловому районі Харківської області
30.09.2025
Комбайн підірвався в полі на Харківщині: подробиці від ДСНС (фото)
30.09.2025
ДСНС: у двох районах Харківщини вирують лісові пожежі
27.09.2025
У Харкові горіла п’ятиповерхівка: загинув чоловік – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Постраждала дитина: про пожежі в регіоні поінформували у ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 08:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу в Харківській області виникли 39 пожеж, повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС.".