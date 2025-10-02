Куди і чим били військові РФ по Харківщині, розповів Синєгубов
Вранці 2 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом протягом доби опинилися шість населених пунктів області.
“Внаслідок обстрілу в м. Балаклія загинула 88-річна жінка, постраждали 15 людей, зокрема гострої реакції на стрес зазнала 4-річна дівчинка”, – зазначив начальник ХОВА.
Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:
- ракета “Іскандер-М”;
- КАБ;
- БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон.
Через удари у Куп’янському районі пошкоджені будинки, господарські споруди та багатоповерхівка.
“В Ізюмському районі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків, нежитлову будівлю, 11 автомобілів, кафе, адмінбудівлю, пʼять магазинів, дві аптеки, салон краси, стоматологію, пекарню, пошту, кіоск (м. Балаклія), будинок, господарчі споруди (с. Піски-Радьківські)”, – додав Синєгубов.
