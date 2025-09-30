Смертельное ДТП на Харьковщине: женщину на скутере сбило авто (фото)
В результате аварии, которая произошла в городе Берестин на улице Полтавской, погибла 62-летняя женщина.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 29 сентября около 16:00 21-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» не справился с управлением и сбил двигавшуюся на скутере женщину. Потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, 23 сентября также в городе Берестин на перекрестке 50-летний водитель автомобиля Daewoo-sens наехал на 56-летнего пешехода. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Правоохранители установили, что пешеход был под хмельком и пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте.
