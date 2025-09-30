Live
Смертельна ДТП на Харківщині: жінку на скутері збило авто (фото)

Суспільство 14:18   30.09.2025
Вікторія Яковенко
Смертельна ДТП на Харківщині: жінку на скутері збило авто (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Внаслідок аварії, що сталася у місті Берестин на вулиці Полтавська, загинула 62-річна жінка.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 29 вересня близько 16:00 21-річний водій автомобіля «Daewoo Lanos» не впорався з керуванням та збив жінку, яка рухалася на скутері. Потерпіла отримала травми несумісні з життям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, 23 вересня також у місті Берестин на перехресті 50-річний водій автомобіля «Daewoo-sens» наїхав на 56-річного пішохода. Постраждалого з тілесними ушкодженнями ушпиталили. Правоохоронці встановили що пішохід був напідпитку і намагався перейти проїзну частину в невстановленому місці.

Читайте також: Гучне вбивство балетмейстерки в Харкові: чоловіку жертви оголосили вирок

Автор: Вікторія Яковенко
