Смертельна ДТП на Харківщині: жінку на скутері збило авто (фото)
Внаслідок аварії, що сталася у місті Берестин на вулиці Полтавська, загинула 62-річна жінка.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 29 вересня близько 16:00 21-річний водій автомобіля «Daewoo Lanos» не впорався з керуванням та збив жінку, яка рухалася на скутері. Потерпіла отримала травми несумісні з життям.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, 23 вересня також у місті Берестин на перехресті 50-річний водій автомобіля «Daewoo-sens» наїхав на 56-річного пішохода. Постраждалого з тілесними ушкодженнями ушпиталили. Правоохоронці встановили що пішохід був напідпитку і намагався перейти проїзну частину в невстановленому місці.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2025 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко