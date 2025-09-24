Автівка наїхала на пішохода у місті на Харківщині: чому це сталося
ДТП сталася у місті Берестин 23 вересня близько 19:30 на перехресті, повідомляє Нацполіція.
50-річний водій автомобіля Daewoo-sens, мешканець Берестинського району, наїхав на 56-річного пішохода. Постраждалого з тілесними ушкодженнями ушпиталили у Харкові.
Правоохоронці встановили що пішохід був напідпитку, коли намагався перейти проїзну частину в невстановленому місці, через що потрапив під колеса автівки.
За цим фактом слідчі Берестинського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом.
Читайте також: Терехов скликає депутатів на позачергову сесію – у чому терміновість
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Автівка наїхала на пішохода у місті на Харківщині: чому це сталося»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 18:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася у місті Берестин 23 вересня близько 19:30 на перехресті, повідомляє Нацполіція.".