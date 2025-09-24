Автівка наїхала на пішохода у місті на Харківщині: чому це сталося

ДТП сталася у місті Берестин 23 вересня близько 19:30 на перехресті, повідомляє Нацполіція.

50-річний водій автомобіля Daewoo-sens, мешканець Берестинського району, наїхав на 56-річного пішохода. Постраждалого з тілесними ушкодженнями ушпиталили у Харкові.

Правоохоронці встановили що пішохід був напідпитку, коли намагався перейти проїзну частину в невстановленому місці, через що потрапив під колеса автівки.

За цим фактом слідчі Берестинського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом.