Авто наехало на пешехода в городе Харьковской области: почему это произошло

ДТП произошло в городе Берестин 23 сентября около 19:30 на перекрестке, сообщает Нацполиция.

50-летний водитель автомобиля Daewoo-sens, житель Берестинского района, наехал на 56-летнего пешехода. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в Харькове.

Правоохранители установили, что пешеход был нетрезвым, когда пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте, из-за чего попал под колеса автомобиля.

По этому факту следователи Берестинского районного отдела полиции возбудили уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством.