Світло зникло у селах на Харківщині через водія вантажівки: що сталося
ДТП сталася ввечері 1 жовтня на трасі Р-51, повідомили у телеграм-каналі «LozovaNews».
«Водій вантажівки не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та пошкодив електроопору, що призвело до обриву кількох ділянок електромереж», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП без світла залишилися три села в Лозівському районі – Нова Іванівка, Мальцівське та Литовщина.
Станом на ранок 2 жовтня енергетики відновили електропостачання у Новій Іванівці.
«У Мальцівському та Литовщині роботи ще тривають. Загалом без світла лишаються майже 200 домогосподарств», – уточнили у телеграм-каналі.
Нагадаємо, 29 вересня у місті Берестин сталася смертельна аварія. 21-річний водій автомобіля «Daewoo Lanos» не впорався з керуванням та збив жінку, яка рухалася на скутері. Потерпіла отримала травми несумісні з життям, повідомляли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
