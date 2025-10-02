Live
Світло зникло у селах на Харківщині через водія вантажівки: що сталося

Події 12:05   02.10.2025
Вікторія Яковенко
ДТП сталася ввечері 1 жовтня на трасі Р-51, повідомили у телеграм-каналі «LozovaNews».

«Водій вантажівки не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та пошкодив електроопору, що призвело до обриву кількох ділянок електромереж», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП без світла залишилися три села в Лозівському районі – Нова Іванівка, Мальцівське та Литовщина.

Станом на ранок 2 жовтня енергетики відновили електропостачання у Новій Іванівці.

«У Мальцівському та Литовщині роботи ще тривають. Загалом без світла лишаються майже 200 домогосподарств», – уточнили у телеграм-каналі.

Нагадаємо, 29 вересня у місті Берестин сталася смертельна аварія. 21-річний водій автомобіля «Daewoo Lanos» не впорався з керуванням та збив жінку, яка рухалася на скутері. Потерпіла отримала травми несумісні з життям, повідомляли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Куди і чим били військові РФ по Харківщині, розповів Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
