Світло зникло у селах на Харківщині через водія вантажівки: що сталося

ДТП сталася ввечері 1 жовтня на трасі Р-51, повідомили у телеграм-каналі «LozovaNews».

«Водій вантажівки не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та пошкодив електроопору, що призвело до обриву кількох ділянок електромереж», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП без світла залишилися три села в Лозівському районі – Нова Іванівка, Мальцівське та Литовщина.

Станом на ранок 2 жовтня енергетики відновили електропостачання у Новій Іванівці.

«У Мальцівському та Литовщині роботи ще тривають. Загалом без світла лишаються майже 200 домогосподарств», – уточнили у телеграм-каналі.

