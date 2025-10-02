Пожежа у п’ятиповерхівці в Харкові: загинула жінка, ще одну врятували (фото)

2 жовтня о 14:29 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому будинку на вулиці Отакара Яроша, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«За викликом відразу виїхало два відділення Служби порятунку на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив домашні речі та меблі на площі 15 м кв. у квартирі на першому поверсі. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 64-річної жінки. Із задимленої зони вогнеборці врятували 66-річну мешканку», – зазначили у ДСНС.

О 14:50 загоряння локалізували, о 15:49 – повністю загасили. На місці працювали 12 надзвичайників. Причину пожежі встановлюють.

Відео: телеграм-канал “monitor 1654”

Нагадаємо, минулої доби в Харківській області виникли 39 пожеж, повідомили у пресслужбі облуправління ДСНС.