Не “приліт”: у Харкові палала виробнича будівля (фото)
Пожежа сталася в Харкові вдень 2 жовтня.Її гасили 25 рятувальників. Обійшлося без постраждалих.
“2 жовтня о 13:39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у виробничій будівлі цивільного підприємства у Новобаварському районі Харкова. До місця події відразу вирушили оперативні підрозділи ДСНС. На момент прибуття рятувальників горло виробниче приміщення на площі близько 120 м кв.“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь встигли зупинити до того, як би він перекинувся на сусідні об’єкти. Повністю пожежу загасили о 16:12. У ДСНС зазначили, що залучили 25 своїх співробітників та шість одиниць техніки. Загиблих і постраждалих немає.
Причину, через яку виникла пожежа, ще встановлюють.
Читайте також: Пожежа у п’ятиповерхівці в Харкові: загинула жінка, ще одну врятували (фото, відео)
Нагадаємо, масштабні пожежі виникли в Харкові вночі 1 жовтня, коли російська армія вдарила по місту трьома КАБами. На Салтівці горів гаражний кооператив на вулиці Зубенка, а також торгові павільйони найбільшого ринку міста – “Барабашово”.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Не “приліт”: у Харкові палала виробнича будівля (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 17:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася в Харкові вдень 2 жовтня.Її гасили 25 рятувальників. Обійшлося без постраждалих".