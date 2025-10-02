Не “приліт”: у Харкові палала виробнича будівля (фото)

Пожежа сталася в Харкові вдень 2 жовтня.Її гасили 25 рятувальників. Обійшлося без постраждалих.

“2 жовтня о 13:39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у виробничій будівлі цивільного підприємства у Новобаварському районі Харкова. До місця події відразу вирушили оперативні підрозділи ДСНС. На момент прибуття рятувальників горло виробниче приміщення на площі близько 120 м кв.“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь встигли зупинити до того, як би він перекинувся на сусідні об’єкти. Повністю пожежу загасили о 16:12. У ДСНС зазначили, що залучили 25 своїх співробітників та шість одиниць техніки. Загиблих і постраждалих немає.

Причину, через яку виникла пожежа, ще встановлюють.

Нагадаємо, масштабні пожежі виникли в Харкові вночі 1 жовтня, коли російська армія вдарила по місту трьома КАБами. На Салтівці горів гаражний кооператив на вулиці Зубенка, а також торгові павільйони найбільшого ринку міста – “Барабашово”.