Куп’янськ і Вакуленко герої, наслідки атак РФ на Харків – підсумки 1 жовтня📹
МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 1 жовтня.
НА «БАРАБАШОВО» ПОЖЕЖА ОХОПИЛА 2800 КВ. М
Вчергове дісталося ринку «Барабашово». За підрахунками адміністрації, з початку вторгнення потужних ударів по цій локації завдають уже ввосьме. Попередня атака була «шахедами» шостого травня. Збитки від удару бомбами ще не порахували, проте вони значні. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, пожежа охопила 2 тисячі 800 м₂. Горіли торгові павільйони разом із товаром. Також пошкоджений вхід до метро. У приватному секторі поруч – повністю зруйнований будинок, ще більше десятка пошкоджені.
НА ВУЛИЦІ ЗУБЕНКА ВИГОРІЛИ ГАРАЖІ, ПОШКОДЖЕНІ БУДИНКИ
Масштабна пожежа виникла і в іншій локації – у Салтівському районі. Тут палали гаражі на вулиці Владислава Зубенка. У багатоповерхівках навколо повилітали вікна.
В ОБЛАСТІ ЦІЛИЛИ ПО ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ
П’ять «іскандерів», які прилетіли по області, за даними Синєгубова призначалися енергетичним об’єктам: три удари були по передмістю Харкова, ще два – в інших районах регіону.
У ДЕНЬ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ХАРКІВ ЗУПИНИВСЯ НА ХВИЛИНУ
Сьогодні – День захисників України. У центрі Харкова о дев’ятій ранку провели хвилину мовчання на вшанування пам’яті полеглих. У місті зупинили рух. Президент України Володимир Зеленський з нагоди цього дня надав низці міст України звання героїв.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАДАВ КУП’ЯНСЬКУ ЗВАННЯ МІСТО-ГЕРОЙ
У тому числі містом-героєм України став Куп’янськ. Зеленський пояснив: це місто закриває Харківщину від Росії. Зараз битва за нього триває.
ВОЛОДИМИР ВАКУЛЕНКО ПОСМЕРТНО СТАВ ГЕРОЄМ УКРАЇНИ
Також президент підписав укази про присвоєння звання Героїв України посмертно. У тому числі – письменнику з Харківщини Володимиру Вакуленку, якого вбили російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення.
У ХАРКОВІ ВІДНОВИЛИ РУХ ТРАМВАЇВ ІЗ САЛТІВКИ НА ХТЗ – МАРШРУТ №23 НЕ ХОДИВ ІЗ 2022 РОКУ
У Харкові відновили рух трамваїв із Салтівки на ХТЗ проспектом Тракторобудівників. Цим маршрутом трамвай номер двадцять три не ходив із самого початку російського вторгнення. Досі трамваї доїжджали лише від кінцевої «Салтівська» до Салтівського шосе. Із першого жовтня маршрут подовжили до вулиці Свистуна. У мерії повідомили, що передбачили інтервал руху трамваїв у чотирнадцять хвилин.
Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: головні новини, итоги дня, новини Харкова;
