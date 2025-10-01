Live
  • Ср 01.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.14
  • EUR 48.3

«Іскандери» атакували енергетичні об’єкти в передмісті Харкова – Синєгубов

Події 15:19   01.10.2025
Вікторія Яковенко
«Іскандери» атакували енергетичні об’єкти в передмісті Харкова – Синєгубов Фото: ХОВА

Остання доба була важкою для Харкова та області, констатував голова ХОВА Олег Синєгубов в етері «Сніданок 1+1».

«Вночі були ракетні удари. Всього було три, попередньо, «Іскандери» по передмістю Харкова. Це енергетичні наші об’єкти. Плюс по області ще два «Іскандери». Знову ж таки, це енергетичні об’єкти», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів про наслідки нічних ударів КАБами по Харкову. Постраждали вісім людей – жінки 80, 68, 58 років та жінка, вік якої уточнюється. Одна з них зазнала уламкових поранень склом, у решти – гостра реакція на стрес. Постраждалим чоловікам 27, 34, 21, 25 років – у них були вибухові поранення, госпіталізовані в стан середньої тяжкості.

Голова ХОВА також розповів про наслідки «прильотів» по ринку «Барабашово».

«Він ще був пошкоджений критично у 2022-му році. Ну і, звичайно, далі ворог продовжує його донищувати, скажімо так, те, що там залишилося, в принципі», – сказав Синєгубов.

Відео: «Сніданок 1+1»

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня росіяни били по Харкову. Обстріл розпочався близько 02:00. Під ударами опинилися Київський та Салтівський райони міста. За даними мера Ігоря Терехова, відомо про три обстріляні локації та чотири влучання – ворог випустив по місту КАБи. Внаслідок атаки спалахнули павільйони біля ст. м. «Барабашова» на площі понад 2,8 тисячі квадратів. За останніми даними, постраждали вісім людей.

Читайте також: Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вбитому письменнику Вакуленку присвоїли «Героя», розслідування завершили
Вбитому письменнику Вакуленку присвоїли «Героя», розслідування завершили
01.10.2025, 16:14
«Іскандери» атакували енергетичні об’єкти в передмісті Харкова – Синєгубов
«Іскандери» атакували енергетичні об’єкти в передмісті Харкова – Синєгубов
01.10.2025, 15:19
Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)
Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)
01.10.2025, 13:56
Одесу затопило через зливу: загинули дев’ять людей, перебої зі світлом (фото)
Одесу затопило через зливу: загинули дев’ять людей, перебої зі світлом (фото)
01.10.2025, 14:47
Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні
Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні
01.10.2025, 14:10
Новини Харкова — головне 1 жовтня: удари КАБ, Куп’янськ – місто-герой
Новини Харкова — головне 1 жовтня: удари КАБ, Куп’янськ – місто-герой
01.10.2025, 15:23

Новини за темою:

26.07.2025
“Іскандерами” била російська армія вночі по Харкову та Змієву (фото)
18.04.2025
Підрив ракети над Харковом стався в повітрі: подробиці (відео з місця)
08.04.2025
По передмістю Харкова прилетів “Іскандер” – Синєгубов про наслідки
11.03.2025
Ракетний удар по Харкову: з’явилися перші кадри з місця, зняті 7 березня
01.09.2024
Попередньо, Іскандери: сім ракет влучили у трьох районах Харкова (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««Іскандери» атакували енергетичні об’єкти в передмісті Харкова – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 15:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Остання доба була важкою для Харкова та області, констатував голова ХОВА Олег Синєгубов в етері «Сніданок 1+1».".