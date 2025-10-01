«Іскандери» атакували енергетичні об’єкти в передмісті Харкова – Синєгубов

Остання доба була важкою для Харкова та області, констатував голова ХОВА Олег Синєгубов в етері «Сніданок 1+1».

«Вночі були ракетні удари. Всього було три, попередньо, «Іскандери» по передмістю Харкова. Це енергетичні наші об’єкти. Плюс по області ще два «Іскандери». Знову ж таки, це енергетичні об’єкти», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів про наслідки нічних ударів КАБами по Харкову. Постраждали вісім людей – жінки 80, 68, 58 років та жінка, вік якої уточнюється. Одна з них зазнала уламкових поранень склом, у решти – гостра реакція на стрес. Постраждалим чоловікам 27, 34, 21, 25 років – у них були вибухові поранення, госпіталізовані в стан середньої тяжкості.

Голова ХОВА також розповів про наслідки «прильотів» по ринку «Барабашово».

«Він ще був пошкоджений критично у 2022-му році. Ну і, звичайно, далі ворог продовжує його донищувати, скажімо так, те, що там залишилося, в принципі», – сказав Синєгубов.

Відео: «Сніданок 1+1»

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня росіяни били по Харкову. Обстріл розпочався близько 02:00. Під ударами опинилися Київський та Салтівський райони міста. За даними мера Ігоря Терехова, відомо про три обстріляні локації та чотири влучання – ворог випустив по місту КАБи. Внаслідок атаки спалахнули павільйони біля ст. м. «Барабашова» на площі понад 2,8 тисячі квадратів. За останніми даними, постраждали вісім людей.