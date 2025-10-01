«Искандеры» атаковали энергетические объекты в пригороде Харькова – Синегубов

Последние сутки были тяжелыми для Харькова и области, констатировал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире «Сніданок 1+1».

«Ночью были ракетные удары. Всего было три, предварительно, «Искандера» по пригороду Харькова. Это энергетические наши объекты. Плюс по области еще два «Искандера». Опять же это энергетические объекты», — отметил Синегубов.

Он также рассказал о последствиях ночных ударов КАБ по Харькову. Пострадали восемь человек – женщины 80, 68, 58 лет и женщина, возраст которой уточняется. Одна из них получила обломочные ранения стеклом, у остальных – острая реакция на стресс. Пострадавшим мужчинам 27, 34, 21, 25 лет – у них были взрывные ранения, госпитализированы в состояние средней тяжести.

Глава ХОВА также рассказал о последствиях «прилетов» по ​​рынку «Барабашово».

«Он еще был поврежден критически в 2022 году. Ну и, конечно, дальше враг продолжает его уничтожать, скажем так, то, что там осталось, в принципе», – сказал Синегубов.

Видео: «Сніданок 1+1»

Напомним, в ночь на 1 октября россияне били по Харькову. Обстрел начался около 02:00. Под ударами оказались Киевский и Салтовский районы города. По данным мэра Игоря Терехова, известно о трех обстрелянных локациях и четырех попаданиях – враг выпустил по городу КАБы. В результате атаки загорелись павильоны возле ст. м. «Барабашова» на площади более 2,8 тысячи квадратов. По последним данным пострадали восемь человек.