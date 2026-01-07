Специалисты восстанавливают подачу газа после ударов «Искандерами» (видео)
Часть абонентов снова с голубым топливом, пишут в Харьковском городском филиале «Газсети». Россияне повредили газопроводы двумя «Искандерами». Ракеты ударили по центральной части города 2 января.
«В результате удара были повреждены газопроводы-вводы с последующим возгоранием. Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» оперативно ликвидировали утечку газа и потушили пожар на них. Восстановление газоснабжения происходит постепенно после тщательного обследования газовой системы согласно требованиям безопасности и доступа к каждому дому», – отметили газовщики.
Также специалисты добавили, что восстановительные работы продолжаются.
Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть ближайшего подъезда 4-этажного дома. Было известно о более 30 пострадавших. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что на Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами». Тела людей доставали из-под завалов. По состоянию на вечер 5 января было известно о 6 погибших. Тела всех погибших уже идентифицировали. 7 января стало известно, что в результате ракетного удара россиян по Харькову погиб студент ХНУРЭ Виталий Прудников. У Виталия остались жена и 4-месячная дочь.
