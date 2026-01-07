Live

Специалисты восстанавливают подачу газа после ударов «Искандерами» (видео)

Общество 11:31   07.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Специалисты восстанавливают подачу газа после ударов «Искандерами» (видео)

Часть абонентов снова с голубым топливом, пишут в Харьковском городском филиале «Газсети». Россияне повредили газопроводы двумя «Искандерами». Ракеты ударили по центральной части города 2 января. 

«В результате удара были повреждены газопроводы-вводы с последующим возгоранием. Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» оперативно ликвидировали утечку газа и потушили пожар на них. Восстановление газоснабжения происходит постепенно после тщательного обследования газовой системы согласно требованиям безопасности и доступа к каждому дому», – отметили газовщики.

Также специалисты добавили, что восстановительные работы продолжаются.

Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть ближайшего подъезда 4-этажного дома. Было известно о более 30 пострадавших. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что на Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами». Тела людей доставали из-под завалов. По состоянию на вечер 5 января было известно о 6 погибших.  Тела всех погибших уже идентифицировали. 7 января стало известно, что в результате ракетного удара россиян по Харькову погиб студент ХНУРЭ Виталий Прудников. У Виталия остались жена и 4-месячная дочь.

Читайте также: Ракета, БпЛА и FPV-дроны ударили по Харьковщине за сутки – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

29.12.2025
Два села в Лозовском районе завтра останутся без газа – причина
24.12.2025
На Золочевщине завтра не будет газа в нескольких селах
23.12.2025
В четверг в части Берестинского района не будет газа
22.12.2025
В среду жители одного из районов Харькова останутся без газа
22.12.2025
Завтра в части Лозовской громады не будет газа – причина и адреса


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Специалисты восстанавливают подачу газа после ударов «Искандерами» (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 11:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне повредили газопроводы двумя «Искандерами».".