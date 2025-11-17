Live

Атака на Балаклею: один из «Искандеров» был кассетный – Синегубов (видео)

Общество 14:09   17.11.2025
Виктория Яковенко
В городе Балаклея на Харьковщине продолжают устранять последствия ночного обстрела.

«Ночью имели два ракетных удара по Балаклее. Предварительно, два «Искандера», один из них был фугасный, то есть кассетный», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара погибли три человека, 15 – пострадали. Среди них дети 12, 14, 15 и 17 лет. Четырех человек госпитализировали.

По данным Синегубова, 13 домов повреждены, три из них – достаточно серьезно.

«В одном подъезде под вопросом возможность проживания людей. Повреждены достаточно серьезно 256 квартир. Относительно выбитых окон – это примерно тысяча. Предварительно, ночью было размещено 12 человек, нуждавшихся во временном проживании. Остается одна женщина, которой предоставили общежитие для временного проживания, другие расселились самостоятельно», — добавил глава ХОВА.

Электро- и теплоснабжение уже возобновили.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, ночью 17 ноября армия РФ атаковала ракетами Балаклею. Предварительно, враг выпустил на город ракеты «Искандер», информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате атаки погибли трое мужчин, сообщали в облпрокуратуре. По последним данным, пострадали 15 человек, в том числе – дети.

