Атака на Балаклею: один из «Искандеров» был кассетный – Синегубов (видео)

В городе Балаклея на Харьковщине продолжают устранять последствия ночного обстрела.

«Ночью имели два ракетных удара по Балаклее. Предварительно, два «Искандера», один из них был фугасный, то есть кассетный», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара погибли три человека, 15 – пострадали. Среди них дети 12, 14, 15 и 17 лет. Четырех человек госпитализировали.

По данным Синегубова, 13 домов повреждены, три из них – достаточно серьезно.

«В одном подъезде под вопросом возможность проживания людей. Повреждены достаточно серьезно 256 квартир. Относительно выбитых окон – это примерно тысяча. Предварительно, ночью было размещено 12 человек, нуждавшихся во временном проживании. Остается одна женщина, которой предоставили общежитие для временного проживания, другие расселились самостоятельно», — добавил глава ХОВА.

Электро- и теплоснабжение уже возобновили.

Видео: Олег Синегубов

