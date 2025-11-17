Live

В прокуратуре показали обстрелянную Балаклею с высоты (видео с коптера)

Происшествия 11:34   17.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В прокуратуре показали обстрелянную Балаклею с высоты (видео с коптера)

Видео, на котором видны последствия утреннего обстрела Балаклеи, опубликовали в Харьковской облпрокуратуре.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате обстрелов возросло.

«За помощью медки обратились еще четыре человека: 71-летний, 33-летний и 34-летний мужчины и 39-летняя женщина. У них – взрывные ранения. Пожилого мужчину госпитализировали, остальные трое продолжат лечение амбулаторно», – уточнил Синегубов.

Напомним, под утро 17 ноября россияне обстреляли ракетами Балаклею. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и авто. На место выехали экстренные службы. Вскоре начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов уточнил, что известно о троих погибших. Также есть информация о десятке раненых. Среди пострадавших – дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение, уточнил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов. Позже в облуправлении ГСЧС проинформировали, что подтверждена информация о троих погибших и 13 раненых. Тем временем в Изюмской ГВА сообщили, что практически вся громада осталась без света из-за обстрелов. В результате атаки на всей территории громады отсутствует электроснабжение, кроме населенных пунктов Левковского старостата. Специалисты проводят восстановительные работы, однако точное время подачи электроэнергии пока не известно, уточнили в сообщении.

