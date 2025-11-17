Трое погибших, есть раненые дети – россияне обстреляли Балаклею
По предварительной информации, россияне били по Балаклее ракетами.
Под утро начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что Балаклея попала под вражеский удар. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и авто. На место выехали экстренные службы.
Вскоре начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов уточнил, что известно о троих погибших. Также есть информация о десятке раненых. Среди пострадавших – дети.
«Дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение», – написал Карабанов.
Отметим, что тревога прозвучала в Изюмском районе в 01:56. После чего в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики из Курской области
