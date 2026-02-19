Live

На что тратят деньги вместо энергодецентрализации, объяснил мэр с Харьковщины

Общество 15:45   19.02.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
На что тратят деньги вместо энергодецентрализации, объяснил мэр с Харьковщины

Начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов отметил: одна из самых больших проблем сейчас — разница в тарифах, передает корреспондент МГ «Объектив».

Балаклея не так часто появляется в сводках о последствиях российских обстрелов, как Лозовая, Изюм (и тем более Купянск). Тем не менее начальник городской военной администрации говорит: отопительный сезон проходит «стабильно тяжело». Деоккупированный осенью 2022 года город страдает от ограничений в поставках электроэнергии.

«За счет этого ограничивается электроснабжение – и на критическую инфраструктуру, в том числе. Часто бывает так, что котельные и водозабор, и водоотвод работают на альтернативных источниках энергии», — отметил Карабанов.

Серьезных ударов по объектам критической инфраструктуры в Балаклее в последнее время не было. Сейчас в городе проживает около 31 тысячи людей, из которых около 5000 — переселенцы (до вторжения население было 42 тыс., а во время российской оккупации сократилось до 13 тысяч). А главной проблемой начальник ГВА считает разницу в тарифах.

«Все коммунальные предприятия, которые сегодня предоставляют громаде услуги, все работают на уровне тарифов 2021-го года. Они экономически не обоснованы, и громада очень много тратит средств на разницу в тарифах. Это и покрытие соответствующих долгов, заработная плата на работников… Вместо того чтобы, например, развивать ту же энергетическую децентрализацию — в том числе по коммунальным предприятиям. Это и уличное освещение, и альтернативные источники энергии, то есть солнечные панели. Мы этот вопрос развиваем с помощью благотворительных организаций и наших партнеров. И громада могла бы самостоятельно приобщаться к этому развитию. Но, к сожалению, тарифы не соответствуют, и мы вынуждены направлять средства на покрытие разницы в тарифах», — объяснил Карабанов.

Читайте также: “Мини-ядерное оборудование”, – Терехов о решении проблем со светом

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ, с 2022 года, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление для населения. Его установили законодательно — он должен действовать в течение военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. При этом законодательством давно предусмотрен механизм компенсации разницы в тарифах — из государственного бюджета. Методику Кабмин утвердил 8 сентября 2021 года. Суть в том, что государство «закрывает зазор» между реальной себестоимостью услуги и тем тарифом, который установлен для населения. Однако в реальности компенсации из госбюджета в необходимых объемах на места, как правило, не поступают. К примеру, критическая ситуация в связи с этим возникла в Лозовой. 

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 19 февраля: ситуация со светом улучшилась? фронт
Новости Харькова — главное 19 февраля: ситуация со светом улучшилась? фронт
19.02.2026, 16:50
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
19.02.2026, 06:00
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
19.02.2026, 12:13
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
17.02.2026, 20:46
РФ ударила по ферме под Харьковом: пострадал мужчина, погибли свиньи
РФ ударила по ферме под Харьковом: пострадал мужчина, погибли свиньи
19.02.2026, 16:46

Новости по теме:

12.02.2026
Пьяный мужчина угнал автобус на Харьковщине, что ему «светит» — полиция
03.02.2026
Лозовая без тепла, Балаклея — без света: последствия ночной атаки
17.11.2025
Последствия «прилетов» ракет убирали в Балаклее на Харьковщине (фото, видео)
17.11.2025
Атака на Балаклею: один из «Искандеров» был кассетный – Синегубов (видео)
17.11.2025
Трое погибших, есть раненые дети: удар «Искандерами» по Балаклее (дополнено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На что тратят деньги вместо энергодецентрализации, объяснил мэр с Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 15:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов отметил: одна из самых больших проблем сейчас — разница в тарифах, передает корреспондент МГ «Объектив»".