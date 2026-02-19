На что тратят деньги вместо энергодецентрализации, объяснил мэр с Харьковщины

Начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов отметил: одна из самых больших проблем сейчас — разница в тарифах, передает корреспондент МГ «Объектив».

Балаклея не так часто появляется в сводках о последствиях российских обстрелов, как Лозовая, Изюм (и тем более Купянск). Тем не менее начальник городской военной администрации говорит: отопительный сезон проходит «стабильно тяжело». Деоккупированный осенью 2022 года город страдает от ограничений в поставках электроэнергии.

«За счет этого ограничивается электроснабжение – и на критическую инфраструктуру, в том числе. Часто бывает так, что котельные и водозабор, и водоотвод работают на альтернативных источниках энергии», — отметил Карабанов.

Серьезных ударов по объектам критической инфраструктуры в Балаклее в последнее время не было. Сейчас в городе проживает около 31 тысячи людей, из которых около 5000 — переселенцы (до вторжения население было 42 тыс., а во время российской оккупации сократилось до 13 тысяч). А главной проблемой начальник ГВА считает разницу в тарифах.

«Все коммунальные предприятия, которые сегодня предоставляют громаде услуги, все работают на уровне тарифов 2021-го года. Они экономически не обоснованы, и громада очень много тратит средств на разницу в тарифах. Это и покрытие соответствующих долгов, заработная плата на работников… Вместо того чтобы, например, развивать ту же энергетическую децентрализацию — в том числе по коммунальным предприятиям. Это и уличное освещение, и альтернативные источники энергии, то есть солнечные панели. Мы этот вопрос развиваем с помощью благотворительных организаций и наших партнеров. И громада могла бы самостоятельно приобщаться к этому развитию. Но, к сожалению, тарифы не соответствуют, и мы вынуждены направлять средства на покрытие разницы в тарифах», — объяснил Карабанов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ, с 2022 года, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление для населения. Его установили законодательно — он должен действовать в течение военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. При этом законодательством давно предусмотрен механизм компенсации разницы в тарифах — из государственного бюджета. Методику Кабмин утвердил 8 сентября 2021 года. Суть в том, что государство «закрывает зазор» между реальной себестоимостью услуги и тем тарифом, который установлен для населения. Однако в реальности компенсации из госбюджета в необходимых объемах на места, как правило, не поступают. К примеру, критическая ситуация в связи с этим возникла в Лозовой.