Удар КАБами по Харьковщине: погибли два человека (фото)

Происшествия 10:12   17.05.2026
Оксана Горун
Удар КАБами по Харьковщине: погибли два человека (фото) Фото: Изюмская РВА

О смертельном «прилете» в Боровской громаде сообщила Изюмская РВА. КАБами враг бил по селу Подлиман.

«В селе Подлиман Боровской поселковой территориальной громады в результате атаки КАБами, к большому сожалению, два человека погибли. Зафиксированы повреждения частных домов», — проинформировала РВА утром 17 мая.

Также в течение суток в районе біл «прилет» по селу Левковка. Атаковал БпЛА. Горели склады, которые сейчас не используют. Информации о пострадавших там нет.

Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки в Харьковской области пострадали от обстрелов семь человек. Были многочисленные «прилеты» БпЛА в Харькове, также под ударом были еще 14 населенных пунктов.

