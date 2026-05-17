Удар КАБами по Харьковщине: погибли два человека (фото)
Фото: Изюмская РВА
О смертельном «прилете» в Боровской громаде сообщила Изюмская РВА. КАБами враг бил по селу Подлиман.
«В селе Подлиман Боровской поселковой территориальной громады в результате атаки КАБами, к большому сожалению, два человека погибли. Зафиксированы повреждения частных домов», — проинформировала РВА утром 17 мая.
Также в течение суток в районе біл «прилет» по селу Левковка. Атаковал БпЛА. Горели склады, которые сейчас не используют. Информации о пострадавших там нет.
Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за минувшие сутки в Харьковской области пострадали от обстрелов семь человек. Были многочисленные «прилеты» БпЛА в Харькове, также под ударом были еще 14 населенных пунктов.
Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 10:12;