Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: еще одну смерть не подтвердили

Количество погибших от российского обстрела села Новоплатоновка на Харьковщине, не изменилось. Их шестеро, сообщило руководство Боровской громады.

«К сожалению, 30 июля в больнице скончался один из раненых. Слюта Григорий Стефанович, 20.01.1954 года рождения. Он получил множественные ранения при обстреле. Таким образом, число погибших в результате российских обстрелов 29 июля возросло до шести человек. Сегодня некоторые СМИ сообщили о еще одной смерти среди раненых. По официальной информации медицинского учреждения, эта информация не подтверждается — речь идет о шести погибших, а не о семи», — заявили в Telegram-канале Боровского сельсовета.

Руководство громады отметило, что личности всех погибших на месте обстрела еще устанавливают. На месте работают следователи и эксперты.

«Имена, циркулирующие в публичном пространстве, озвучены только по словам очевидцев. Ждем подтверждения от правоохранительных органов», — подчеркнули в громаде.

Жителей громады очередной раз призвали эвакуироваться на безопасные территории.

Напомним, 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар из РСЗО по селу Новоплатоновка. «Прилет» пришелся по местному магазину, где как раз в этот момент раздавали гуманитарную помощь. На месте погибли пять человек.