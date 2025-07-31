Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: еще одну смерть не подтвердили
Количество погибших от российского обстрела села Новоплатоновка на Харьковщине, не изменилось. Их шестеро, сообщило руководство Боровской громады.
«К сожалению, 30 июля в больнице скончался один из раненых. Слюта Григорий Стефанович, 20.01.1954 года рождения. Он получил множественные ранения при обстреле. Таким образом, число погибших в результате российских обстрелов 29 июля возросло до шести человек. Сегодня некоторые СМИ сообщили о еще одной смерти среди раненых. По официальной информации медицинского учреждения, эта информация не подтверждается — речь идет о шести погибших, а не о семи», — заявили в Telegram-канале Боровского сельсовета.
Руководство громады отметило, что личности всех погибших на месте обстрела еще устанавливают. На месте работают следователи и эксперты.
«Имена, циркулирующие в публичном пространстве, озвучены только по словам очевидцев. Ждем подтверждения от правоохранительных органов», — подчеркнули в громаде.
Читайте также: Россияне убили семью переселенцев на Харьковщине: погибли родители и сын
Жителей громады очередной раз призвали эвакуироваться на безопасные территории.
Напомним, 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар из РСЗО по селу Новоплатоновка. «Прилет» пришелся по местному магазину, где как раз в этот момент раздавали гуманитарную помощь. На месте погибли пять человек.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Боровская громада, загиблі, новости Харькова, обстрел, погибшие, рсзо;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: еще одну смерть не подтвердили»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 16:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших от российского обстрела села Новоплатоновка на Харьковщине, не изменилось. Их шестеро, сообщило руководство Боровской громады".