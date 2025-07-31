Удар по черзі за гуманітаркою на Харківщині: ще одну смерть не підтвердили

Кількість загиблих від російського обстрілу села Новоплатонівка на Харківщині не змінилася. Їх шестеро, повідомило керівництво Борівської громади.

“На жаль, 30 липня у лікарні помер один із поранених — Слюта Григорій Стефанович, 20.01.1954 року народження. Він зазнав множинних поранень під час обстрілу. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 29 липня зросла до шести людей. Сьогодні деякі ЗМІ повідомили про ще одну смерть серед поранених. За офіційною інформацією медичного закладу, ця інформація не підтверджується — мова йде про шість загиблих, а не сім”, — заявили в телеграм-каналі Борівської селищної ради.

Керівництво громади наголосило, що особи всіх загиблих на місці обстрілу ще встановлюють. На місці працюють слідчі та експерти.

“Імена, які циркулюють у публічному просторі, озвучені лише зі слів очевидців. Чекаємо на підтвердження від правоохоронних органів”, – підкреслили в громаді.

Жителів громади вкотре закликали евакуюватися на безпечні території.

Нагадаємо, 29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару з РСЗВ по селу Новоплатонівка. “Приліт” припав по місцевому магазину, де саме в цей момент роздавали гуманітарну допомогу. На місці загинули п’ятеро людей.