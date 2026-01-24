Более 100 «Шахедов» летали над регионом, по Харькову ударила и ракета (фото)
В Харькове зафиксировали 25 ударов вражеских БпЛА по 10 локациям, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В результате ударов у нас ранены 19 человек, из них двое находятся в больнице. Находящиеся в больнице — состояние средней тяжести, всем остальным оказана медицинская помощь амбулаторно, у них легкие повреждения», — отметил Синегубов.
Повреждены более 60 автомобилей. Выбито около тысячи окон.
«Был удар и по гаражным кооперативам, и возле одного из общежитий. Оттуда отселили более 40 человек. Сейчас проводим ремонтные работы», — отметил председатель ХОВА.
Он также рассказал, что в воздушном пространстве над регионом наблюдалось более 100 «Шахедов».
«Под ударами были и объекты энергетики», — добавил Синегубов.
Видео: Олег Синегубов
В Харьковской областной прокуратуре установили, что ночью областной центр атаковали по меньшей мере 20 БпЛА, предварительно типа «Герань-2».
Кроме этого, правоохранители отметили, что по Индустриальному району был также нанесен и ракетный удар.
«Зафиксировано попадание ракеты, предварительно типа «Искандер», по территории гражданского предприятия», — добавили в прокуратуре.
Напомним, ночью Харьков пережил массированную атаку 25 БпЛА типа «Шахед». Обстрел длился более двух часов — 00:08 до 02:32. Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам, отметил мэр Игорь Терехов. Есть попадания по жилым домам. Один из ударов пришелся рядом с общежитием, где проживают переселенцы. В здании находились 48 ВПЛ. Также сообщалось, что из-за атаки пострадал роддом. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате ударов по разным адресам произошли пожары. Известно о 19 пострадавших в результате обстрела.
