Вбитому письменнику Вакуленку присвоїли «Героя», розслідування завершили

1 жовтня президент України Володимир Зеленський присвоїв вбитому окупантами дитячому письменнику з Харківщини Володимиру Вакуленку звання «Герой України». Тим часом правоохоронці звітують: завершили розслідування його розстрілу, справа вже у суді.

«За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Вакуленку Володимиру Володимировичу — письменнику, перекладачу, громадському діячеві (посмертно)», – йдеться у наказі президента.

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що окупантів, які закатували письменника та інших мешканців Капитолівки, – судитимуть.

«Академік» Дмитро Катькалов, «Удод» Сергій Удоденко, «Лев» Владіслав Нескородьєв та «Кір’ян» Кирило Мелащенко. Це була непроста справа. Спочатку ми встановили двох учасників розправи над цивільними, це було ще наприкінці минулого року. Потім ідентифікували третього. І вже цього серпня оголосили заочну підозру четвертому», – пише Болвінов.

Четвертий фігурант – уродженець Луганська, військовослужбовець взводу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку так званої «лнр» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил рф, з позивним «Кірʼян», уточнили в Харківській обласній прокуратурі.

«У березні 2022 року він разом з іншими військовими цього підрозділу прибув до села Капитолівка. Вони увірвалися в будинок українського письменника Володимира Вакуленка, викрали його та вивезли в невідомому напрямку. Потерпілого утримували в нелюдських умовах, катували, а згодом — розстріляли. На цьому звірства окупантів не завершилися. Їм інкримінують також убивство ще трьох цивільних чоловіків — колишнього учасника АТО і двох місцевих мешканців, яких загарбники затримали в лісі, коли ті збирали шишки, щоб розпалити самовар і заварити чай», – додали правоохоронці.

«Кір’яну» інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, а також інші порушення законів і звичаїв війни. Наразі він перебуває у розшуку.

Нагадаємо, 10 квітня 2022 року Харківська обласна прокуратура повідомила, що російські окупанти на Ізюмщині викрали дитячого письменника Володимира Вакуленка. Сама подія сталася наприкінці березня в селі Капитолівка. Доля Вакуленка залишалася невідомою аж до звільнення Ізюма. Тоді місцеві жителі, які ховали жертв російських загарбників на місці масового поховання, розповіли подробиці правоохоронцям. Ще 12 травня до них звернулися військовослужбовці РФ із завданням поховати тіло чоловіка. У ньому свідки побачили кульові отвори, були й документи Володимира Вакуленка – прострелені. Перевірка ДНК згодом підтвердила, що загиблий, якого поховали під номером 319, – це зниклий письменник. У Харкові з Вакуленком попрощалися шостого грудня.