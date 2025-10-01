Убитому писателю Вакуленко присвоили «Героя», расследование завершили

1 октября президент Украины Владимир Зеленский присвоил убитому оккупантами детскому писателю с Харьковщины Владимиру Вакуленко звание «Герой Украины». Тем временем, правоохранители отчитываются: завершили расследование его расстрела, дело уже в суде.

«За гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, постановляю: присвоить звание «Герой Украины» с удостоением ордена «Золотая Звезда» Вакуленко Владимиру Владимировичу — писателю, переводчику, общественному деятелю (посмертно), — говорится в приказе президента.

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что оккупантов, которые пытали писателя и других жителей Капитоловки, будут судить.

«Академик» Дмитрий Катькалов, «Удод» Сергей Удоденко, «Лев» Владислав Нескородьев и «Кирьян» Кирилл Мелащенко. Это было непростое дело. Сначала мы установили двух участников расправы над гражданскими, это было еще в конце прошлого года. Затем идентифицировали третьего. И уже в августе этого года объявили заочное подозрение четвертому», — пишет Болвинов.

Четвертый фигурант – уроженец Луганска, военнослужащий взвода 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка так называемой «лнр» 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, с позывным «Кирьян», уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

«В марте 2022 года он вместе с другими военными этого подразделения прибыл в село Капитоловка. Они ворвались в дом украинского писателя Владимира Вакуленко, похитили его и увезли в неизвестном направлении. Пострадавшего содержали в нечеловечных условиях, пытали, а затем расстреляли. На этом зверства оккупантов не завершились. Им инкриминируют также убийство еще трех гражданских мужчин — бывшего участника АТО и двух местных жителей, которых захватчики задержали в лесу, когда те собирали шишки, чтобы разжечь самовар и заварить чай», — добавили правоохранители.

«Кирьяну» инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, совмещенное с умышленным убийством, а также другие нарушения законов и обычаев войны.Сейчас он находится в розыске.

Напомним, 10 апреля 2022 года Харьковская областная прокуратура сообщила, что российские оккупанты на Изюмщине похитили детского писателя Владимира Вакуленко. Само событие произошло в конце марта в селе Капитоловка. Судьба Вакуленко оставалась неизвестной вплоть до увольнения Изюма. Тогда местные жители, хоронившие жертв российских захватчиков на месте массового захоронения, рассказали подробности правоохранителям. Еще 12 мая к ним обратились военнослужащие РФ с заданием похоронить тело мужчины. В нем свидетели увидели шаровые отверстия, были и документы Владимира Вакуленко – прострелены. Проверка ДНК впоследствии подтвердила, что погибший, похороненный под номером 319, — это пропавший писатель. В Харькове с Вакуленко простились шестого декабря.