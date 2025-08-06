Убийство писателя Вакуленко на Харьковщине: выяснили, кем был четвертый боевик

Правоохранители идентифицировали еще одного оккупанта, вероятно причастного к убийству детского писателя Владимира Вакуленко и еще троих человек в селе Капитоловка Изюмского района весной 2022 года.

Четвертым соучастником убийств является уроженец Луганска, командир взвода 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка так называемой «ЛНР», входящего в состав 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ с позывным «Кирьян», информирует Харьковская областная прокуратура.

Как уточнил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, фигурант — 37-летний боевик Кирилл Мелащенко.

«Он был одним из исполнителей, членом той группы оккупантов, которая расправлялась с гражданскими в Капитоловке. Первых двух подозреваемых мы установили в ноябре прошлого года, позже и третьего. Это «Академик» Дмитрий Катькалов, «Удод» Сергей Удоденко и «Лев» Владислав Нескородьев. Всем им уже сообщили о подозрении. Мы знали, что с ними был и четвертый – «Кирьян», также «ЛНРовец», но известен был только его позывной. Следователи не прекращали работу, анализировали все имеющиеся данные, работали со всеми базами и в конце концов установили», — рассказал Болвинов.

Как напоминают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в марте 2022 года боевик вместе с командиром 4-й роты, его заместителем, пулеметчиком и другими оккупантами задержали 49-летнего детского писателя Владимира Вакуленко.

«Ему предлагали сотрудничество с врагом и пытались заставить отказаться от проукраинской позиции. Писателя избивали, пытали, стреляли из пистолета по ногам, держали в нечеловеческих условиях. В его доме, где он жил вместе с отцом и несовершеннолетним сыном, проводили многочисленные обыски. Впоследствии вооруженные боевики вывезли его к месту своей дислокации и убили выстрелом из пистолета Макарова. Тело писателя впоследствии нашли в кювете на обочине дороги», — пишут правоохранители.

Также следователи установили причастность Кирьяна к незаконному удержанию, пыткам и убийству еще двоих жителей Изюмщины 1971 и 1946 годов рождения. Также в марте 2022 года военные так называемой «ЛНР» в лесном массиве заметили мужчин, собиравших шишки для розжига самовара. Угрожая оружием, боевики захватили их и отвезли в погреб, где в течение недели удерживали, пытали и издевались. Затем вывезли в лесополосу: одного из мужчин забили до смерти, второго — застрелили из пистолета Макарова.

Такой же ужасной участи подвергся еще один местный житель: его в течение недели пытали в погребе, а затем расстреляли, совершив несколько выстрелов в голову. Его товарищ, которому удалось выжить после двух суток пыток, смог спастись.

«Все эти действия происходили в условиях, когда оккупанты точно знали, что речь идет о гражданских лицах, которые не участвовали в боевых действиях, а следовательно — находились под защитой международного гуманитарного права», — подчеркивают в прокуратуре.

Кирьяну инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, и совершение других нарушений законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 УКУ). Ему заочно сообщили о подозрении.

Продолжается идентификация других причастных к указанным преступлениям.

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