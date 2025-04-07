В родном селе писателя Вакуленко на Харьковщине улицу назвали в его честь
В селе Капитоловка Изюмского района появилась улица Владимира Вакуленко. Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
Активисты отметили, что это село – родное для писателя. Ранее эта улица называлась Маршала Федоренко.
Владимир Вакуленко – украинский общественный деятель, прозаик, поэт, переводчик, википедист и нумизмат. Автор тринадцати книг. Кавалер ордена «За заслуги» III степени (2024, посмертно), лауреат литературных премий.
Напомним, 10 апреля 2022 года появилась информация о похищении оккупантами на Изюмщине детского писателя Владимира Вакуленко. Об этом сообщила бывшая жена писателя Ирина Новицкая в Facebook. Уже после деоккупации Изюма люди, участвовавшие в захоронении жертв российских оккупантов, сообщили, что 12 мая к ним обратились военнослужащие РФ с указанием захоронить тело мужчины. Его обнаружили неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели увидели в теле пулевые отверстия и простреленные документы украинского писателя. На улице он пролежал больше месяца. Проверка ДНК впоследствии подтвердила, что погибший, которого захоронили под №319 на Изюмском кладбище – Владимир Вакуленко. В теле обнаружили две пули из пистолета Макарова. Простились с Вакуленко в Харькове 6 декабря.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Капитоловка Изюмского района появилась улица Владимира Вакуленко. Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».".