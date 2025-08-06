Вбивство письменника Вакуленка на Харківщині: встановлений четвертий бойовик

Правоохоронці ідентифікували ще одного окупанта, ймовірно причетного до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох людей в селі Капитолівка Ізюмського району навесні 2022 року.

Четвертим співучасником вбивств є 37-річний уродженець Луганська, командир взводу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку так званої «ЛНР», що входить до складу 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ з позивним «Кірʼян», інформує Харківська обласна прокуратура.

Як уточнив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, фігурант – 37-річний бойовик Кирило Мелащенко.

“Він був одним із виконавців, членом тієї групи окупантів, яка розправлялася з цивільними в Капитолівці. Перших двох підозрюваних ми встановили в листопаді минулого року, пізніше й третього. Це «Академік» Дмитро Катькалов, «Удод» Сергій Удоденко та «Лев» Владіслав Нескородьєв. Усім їм вже повідомили про підозру. Ми знали, що з ними був і четвертий – «Кір’ян», також “ЛНРівець”, але відомий був лише його позивний. Слідчі не припиняли роботу, аналізували всі наявні дані, працювали з усіма базами та врешті встановили”, – розповів Болвінов.

Як нагадують у ГУ Нацполіції у Харківській області, у березні 2022 року бойовик разом із командиром 4-ї роти, його заступником, кулеметником та іншими окупантами затримали 49-річного дитячого письменника Володимира Вакуленка.

«Йому пропонували співпрацю з ворогом і намагалися примусити відмовитися від проукраїнської позиції. Письменника били, катували, стріляли з пістолета по ногах, тримали в нелюдських умовах. У його домі, де мешкав разом з батьком і неповнолітнім сином, проводили численні обшуки. Згодом озброєні бойовики вивезли його до місця своєї дислокації та вбили пострілом із пістолета Макарова. Тіло письменника згодом знайшли у кюветі на узбіччі дороги», — пишуть правоохоронці.

Також слідчі встановили причетність “Кір’яна” до незаконного утримання, катувань і вбивства ще двох мешканців Ізюмщини 1971 та 1946 років народження. Також у березні 2022 року військові так званої «ЛНР» у лісовому масиві помітили чоловіків, які збирали шишки для розпалювання самовара. Погрожуючи зброєю, бойовики захопили їх та відвезли до льоху, де впродовж тижня утримували, катували і знущалися. Потім вивезли до лісосмуги: одного з чоловіків забили до смерті, другого – застрелили з пістолета Макарова.

Такої ж жахливої долі зазнав ще один місцевий мешканець: його протягом тижня катували у погребі, а потім розстріляли, здійснивши кілька пострілів у голову. Його товариш, якому вдалося вижити після двох діб тортур, зміг урятуватися.

“Усі ці дії відбувалися за умов, коли окупанти достеменно знали, що йдеться про цивільних осіб, які не брали участі у бойових діях, а отже — перебували під захистом міжнародного гуманітарного права”, – наголошують у прокуратурі.



“Кір’яну” інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, та вчинення інших порушень законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).



Триває ідентифікація інших причетних до вказаних злочинів.

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