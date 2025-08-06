Вбивство письменника Вакуленка на Харківщині: встановлений четвертий бойовик
Правоохоронці ідентифікували ще одного окупанта, ймовірно причетного до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох людей в селі Капитолівка Ізюмського району навесні 2022 року.
Четвертим співучасником вбивств є 37-річний уродженець Луганська, командир взводу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку так званої «ЛНР», що входить до складу 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ з позивним «Кірʼян», інформує Харківська обласна прокуратура.
Як уточнив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, фігурант – 37-річний бойовик Кирило Мелащенко.
Як нагадують у ГУ Нацполіції у Харківській області, у березні 2022 року бойовик разом із командиром 4-ї роти, його заступником, кулеметником та іншими окупантами затримали 49-річного дитячого письменника Володимира Вакуленка.
«Йому пропонували співпрацю з ворогом і намагалися примусити відмовитися від проукраїнської позиції. Письменника били, катували, стріляли з пістолета по ногах, тримали в нелюдських умовах. У його домі, де мешкав разом з батьком і неповнолітнім сином, проводили численні обшуки. Згодом озброєні бойовики вивезли його до місця своєї дислокації та вбили пострілом із пістолета Макарова. Тіло письменника згодом знайшли у кюветі на узбіччі дороги», — пишуть правоохоронці.
Також слідчі встановили причетність “Кір’яна” до незаконного утримання, катувань і вбивства ще двох мешканців Ізюмщини 1971 та 1946 років народження. Також у березні 2022 року військові так званої «ЛНР» у лісовому масиві помітили чоловіків, які збирали шишки для розпалювання самовара. Погрожуючи зброєю, бойовики захопили їх та відвезли до льоху, де впродовж тижня утримували, катували і знущалися. Потім вивезли до лісосмуги: одного з чоловіків забили до смерті, другого – застрелили з пістолета Макарова.
Такої ж жахливої долі зазнав ще один місцевий мешканець: його протягом тижня катували у погребі, а потім розстріляли, здійснивши кілька пострілів у голову. Його товариш, якому вдалося вижити після двох діб тортур, зміг урятуватися.
“Усі ці дії відбувалися за умов, коли окупанти достеменно знали, що йдеться про цивільних осіб, які не брали участі у бойових діях, а отже — перебували під захистом міжнародного гуманітарного права”, – наголошують у прокуратурі.
“Кір’яну” інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, та вчинення інших порушень законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).
Триває ідентифікація інших причетних до вказаних злочинів.
Читайте також: У рідному селі письменника Вакуленка на Ізюмщині вулицю назвали на його честь
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вакуленко, новини Харкова, поліція Харківський області, убийство, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вбивство письменника Вакуленка на Харківщині: встановлений четвертий бойовик»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 18:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували ще одного окупанта, ймовірно причетного до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка.".