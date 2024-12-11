Live
  • Ср 11.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.61
  • EUR 43.82

Оккупанта из ЛНР подозревают в убийстве детского писателя Вакуленко под Изюмом

Происшествия 20:10   11.12.2024
Оксана Якушко
Оккупанта из ЛНР подозревают в убийстве детского писателя Вакуленко под Изюмом Фото: Харьковская областная прокуратура

36-летний оккупант, третий, подозреваемый в причастности к убийству украинского писателя Владимира Вакуленко, родился в Луганске, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Массовое захоронение в Изюме на Харьковщине правоохранители обнаружили после деоккупации города. Могилы с деревянными одинаковыми крестами. На многих вместо имен номера. Эксгумация – более 450 тел мужчин, женщин и детей. Именно здесь под номером 319 был похоронен детский писатель Владимир Вакуленко.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры совместно со следователями полиции установили третьего соучастника убийства Вакуленко и еще троих человек. Им оказался уроженец Луганска, заместитель командира 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка «ЛНР» 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа с РФ с позывным «Академик».

В марте 2022 года он вместе с оккупантами, среди которых были «Лев» и «Удод» и другие похитили писателя из его собственного дома в селе Капитоловка на Изюмщине. Подозреваемый участвовал в незаконном содержании, пытках и убийствах Вакуленко,  участника АТО и двух местных жителей.

Напомним, что правоохранители уже направили в суд обвинительный акт в отношении «Льва» и «Удода». Судебное разбирательство продолжается. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Читайте также: 58 тел из массового захоронения на Харьковщине еще не идентифицировали

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Без газа останутся жители одного из районов Харькова в четверг: адреса
Без газа останутся жители одного из районов Харькова в четверг: адреса
11.12.2024, 13:18
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
11.12.2024, 14:50
Опасную погоду ожидают сегодня и завтра в Харьковской области
Опасную погоду ожидают сегодня и завтра в Харьковской области
11.12.2024, 17:35
Новости Харькова — главное за 11.12: какие дома снесут, поймали диверсантов
Новости Харькова — главное за 11.12: какие дома снесут, поймали диверсантов
11.12.2024, 18:43
Двое погибших и 3-летняя девочка травмированна в ДТП в Харьковской области
Двое погибших и 3-летняя девочка травмированна в ДТП в Харьковской области
11.12.2024, 19:09
Военные ВСУ спасли щенков в Липцах на Харьковщине, возвращаясь после боя 📹
Военные ВСУ спасли щенков в Липцах на Харьковщине, возвращаясь после боя 📹
11.12.2024, 21:11

Новости по теме:

15:35
На Харьковщине в селе убитого писателя Вакуленко убрали советскую символику
10:33
Мужчина погиб на Харьковщине: ГСЧС и полиция сообщили подробности
11:27
Правоохранители установили оккупантов, убивших поэта Вакуленко на Харьковщине
18:51
Год без оккупантов, но рядом с РФ: интервью со старостой Казачьей Лопани
21:25
Танк РФ, терроризировавший Казачью Лопань, вероятно уничтожили — староста

Вы читали новость: «Оккупанта из ЛНР подозревают в убийстве детского писателя Вакуленко под Изюмом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 20:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний оккупант, третий, подозреваемый в причастности к убийству украинского писателя Владимира Вакуленко, родился в Луганске, сообщает Харьковская областная прокуратура.".