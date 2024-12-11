Оккупанта из ЛНР подозревают в убийстве детского писателя Вакуленко под Изюмом
36-летний оккупант, третий, подозреваемый в причастности к убийству украинского писателя Владимира Вакуленко, родился в Луганске, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Массовое захоронение в Изюме на Харьковщине правоохранители обнаружили после деоккупации города. Могилы с деревянными одинаковыми крестами. На многих вместо имен номера. Эксгумация – более 450 тел мужчин, женщин и детей. Именно здесь под номером 319 был похоронен детский писатель Владимир Вакуленко.
Прокуроры совместно со следователями полиции установили третьего соучастника убийства Вакуленко и еще троих человек. Им оказался уроженец Луганска, заместитель командира 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка «ЛНР» 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа с РФ с позывным «Академик».
В марте 2022 года он вместе с оккупантами, среди которых были «Лев» и «Удод» и другие похитили писателя из его собственного дома в селе Капитоловка на Изюмщине. Подозреваемый участвовал в незаконном содержании, пытках и убийствах Вакуленко, участника АТО и двух местных жителей.
Напомним, что правоохранители уже направили в суд обвинительный акт в отношении «Льва» и «Удода». Судебное разбирательство продолжается. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вакуленко, Изюм, оккупант, писатель, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 20:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний оккупант, третий, подозреваемый в причастности к убийству украинского писателя Владимира Вакуленко, родился в Луганске, сообщает Харьковская областная прокуратура.".