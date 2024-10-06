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58 тел из массового захоронения на Харьковщине еще не идентифицировали

Происшествия 22:50   06.10.2024
Оксана Горун
58 тел из массового захоронения на Харьковщине еще не идентифицировали

Личности 390 человек, обнаруженных на территории массового захоронения в Изюме, уже установили, сообщил «Oboz.ua» руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«По состоянию на сентябрь 2024 года из числа выявленных 448 погибших идентифицировано 390. Среди них — 25 военнослужащих ВСУ. Проведены молекулярно-генетические экспертизы образцов и установлены ДНК – профили неустановленных лиц, которые помещены в ЦУГПЧ (Центральный учет генетических признаков человека. – Ред.). Продолжается проведение следственных действий по их идентификации и установлению обстоятельств смерти. Вероятно установлены – 28 человек. Отобраны биологические образцы для сравнения, для проведения судебных молекулярно-генетических экспертиз», — проинформировал Фильчаков.

Также он сообщил, что следствие установило обстоятельства убийства семи человек, тела которых обнаружили в этом захоронении. В том числе — детского писателя Владимира Вакуленко. Идет расследование по пяти фактам нарушения законов и обычаев войны, которое совершили военнослужащие ВС РФ. Непосредственных преступников устанавливают.

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«Забегая вперед, хочу сказать, что принимаются меры по привлечению к ответственности более 20 человек», — отметил главный прокурор Харьковщины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 22:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Личности 390 человек, обнаруженных на территории массового захоронения в Изюме, уже установили, сообщил «Oboz.ua» руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков".