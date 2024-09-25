Live
  • Ср 25.09.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.37
  • EUR 46.04

Почти 2700 человек погибли из-за агрессии РФ на Харьковщине — Фильчаков

Происшествия 22:03   25.09.2024
Елена Нагорная
Почти 2700 человек погибли из-за агрессии РФ на Харьковщине — Фильчаков

С начала полномасштабной войны из-за действий агрессора на Харьковщине погибли 2696 человек, из них 93 ребенка. Еще более 5380 человек получили ранения, из них 426 детей.

«В течение только последнего месяца погибли 46 человек, из них один ребенок. Ранены 516 человек, из них 60 детей», — сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков на VIII Харьковском международном юридическом форуме.

По его данным, на территории региона зафиксировано уже более 25 тысяч фактов нарушения законов и обычаев войны.

Разрушены полностью или частично более 63 тысяч объектов, из которых почти 36 тысяч частных жилых домов, почти 7 тысяч многоэтажных домов, 6,5 тысяч объектов жизнеобеспечения, почти 750 учебных заведений, более 390 учреждений культуры и около 370 учреждений здравоохранения.

Читайте также: Плиты висят над головой просто — Чубенко о разборе завалов 9-этажки в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея — ответ биолога
Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея — ответ биолога
25.09.2024, 16:02
Температура выше нормы: прогноз на октябрь в Харькове и области
Температура выше нормы: прогноз на октябрь в Харькове и области
25.09.2024, 14:37
Для ВС РФ Курск важнее санитарной зоны в Харьковской области — Машовец
Для ВС РФ Курск важнее санитарной зоны в Харьковской области — Машовец
25.09.2024, 09:31
Жорин предположил, зачем Путин заговорил об изменениях в «ядерную доктрину»
Жорин предположил, зачем Путин заговорил об изменениях в «ядерную доктрину»
25.09.2024, 21:26
Главные новости Харькова 25 сентября: три С-400 ударили ночью, утром КАБ
Главные новости Харькова 25 сентября: три С-400 ударили ночью, утром КАБ
25.09.2024, 16:55
Почти 2700 человек погибли из-за агрессии РФ на Харьковщине — Фильчаков
Почти 2700 человек погибли из-за агрессии РФ на Харьковщине — Фильчаков
25.09.2024, 22:03

Новости по теме:

17:38
ФАБ-500 ударила по 9-этажке в Харькове, россияне атаковали 3 самолетами
20:07
На Харьков скинули ФАБ-250: Фильчаков сообщил детали и показал обломки (видео)
21:32
Снова генерал из Чугуева: Фильчаков назвал ответственного за удар по Эпицентру
18:51
Россияне впервые ударили ФАБ-500 по Харькову – Фильчаков (видео)
13:37
Пол шестого погибшего в Харькове устанавливают – Фильчаков (видео)

Вы читали новость: «Почти 2700 человек погибли из-за агрессии РФ на Харьковщине — Фильчаков»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 22:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабной войны из-за действий агрессора на Харьковщине погибли 2696 человек, из них 93 ребенка. Еще более 5380 человек получили ранения, из них 426 детей.".