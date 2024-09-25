Почти 2700 человек погибли из-за агрессии РФ на Харьковщине — Фильчаков
С начала полномасштабной войны из-за действий агрессора на Харьковщине погибли 2696 человек, из них 93 ребенка. Еще более 5380 человек получили ранения, из них 426 детей.
«В течение только последнего месяца погибли 46 человек, из них один ребенок. Ранены 516 человек, из них 60 детей», — сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков на VIII Харьковском международном юридическом форуме.
По его данным, на территории региона зафиксировано уже более 25 тысяч фактов нарушения законов и обычаев войны.
Разрушены полностью или частично более 63 тысяч объектов, из которых почти 36 тысяч частных жилых домов, почти 7 тысяч многоэтажных домов, 6,5 тысяч объектов жизнеобеспечения, почти 750 учебных заведений, более 390 учреждений культуры и около 370 учреждений здравоохранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Александр Фильчаков, загиблі, погибшие, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 22:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабной войны из-за действий агрессора на Харьковщине погибли 2696 человек, из них 93 ребенка. Еще более 5380 человек получили ранения, из них 426 детей.".