Майже 2700 людей загинули через агресію РФ на Харківщині – Фільчаков

З початку повномасштабної війни через дії агресора на Харківщині загинули 2696 людей, з них 93 дитини. Ще понад 5380 осіб отримали поранення, із них 426 дітей.

«Протягом тільки останнього місяця загинули 46 людей, з них одна дитина. Поранені 516 осіб, з них 60 дітей», – повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков на VIII Харківському міжнародному юридичному форумі.

За його даними, на території регіону зафіксовано вже понад 25 тисяч фактів порушення законів та звичаїв війни.

Зруйновані повністю або частково понад 63 тисячі об’єктів, з яких майже 36 тисяч приватних житлових будинків, майже 7 тисяч багатоповерхових будинків, 6,5 тисяч об’єктів життєзабезпечення, майже 750 закладів освіти, понад 390 закладів культури та близько 370 закладів охорони здоров’я.