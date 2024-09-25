Плити висять над головою – Чубенко про розбір завалів 9-поверхівки в Харкові

Тривають роботи з розбору завалів дев’ятиповерхівки на Північній Салтівці у Харкові, в яку вдень 24 вересня влетіла російська авіабомба. Це дуже складний об’єкт, розповів в етері нацмарафону речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Він нагадав, що внаслідок влучання «склалися» плити кількох поверхів над аркою панельного будинку.

«Уся конструкція після вибуху трималася під великим питанням. Як далі з цією частиною будівлі бути, оскільки над місцем обвалу плити фактично висіли в повітрі. Співробітники ДСНС вночі технічно вирішили це питання, як безпечно провести рятувальні роботи. І вже сьогодні пообіді, як і очікувалося, було виявлене тіло жінки похилого віку під завалами. Вона весь цей час вважалася зниклою безвісти. Роботи щодо розбору цих завалів тривають. Дуже складний об’єкт з технічної точки зору, оскільки є загроза співробітникам ДСНС. Плити висять над головою просто. І взагалі великий обсяг роботи, оскільки декілька поверхів підлоги просто сплюснулися в одне з тим, що було всередині», — розповів Чубенко.

Він також уточнив, що загалом вдень 24 вересня було чотири хвилі запусків авіабомб по Харкову з чотирьох російських літаків.

Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях.