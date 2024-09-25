Тіло жінки знайшли під завалами зруйнованого будинку в Харкові – Терехов

Під завалами будинку в Київському районі Харкова, який був зруйнований 24 вересня внаслідок удару РФ, знайшли тіло загиблої жінки.

«Зараз його дістають рятівники», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Тобто загиблих внаслідок атаки РФ 24 вересня – четверо, додав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях.