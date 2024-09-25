Тіло жінки знайшли під завалами зруйнованого будинку в Харкові – Терехов
Під завалами будинку в Київському районі Харкова, який був зруйнований 24 вересня внаслідок удару РФ, знайшли тіло загиблої жінки.
«Зараз його дістають рятівники», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Тобто загиблих внаслідок атаки РФ 24 вересня – четверо, додав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дім, жінка, завали, сінєгубов, тело, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під завалами будинку в Київському районі Харкова, який був зруйнований 24 вересня внаслідок удару РФ, знайшли тіло загиблої жінки.".