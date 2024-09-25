Удар КАБів по Харкову: в ХОВА повідомили про стан постраждалих уранці

У лікарнях за даними на ранок 25 вересня залишаються 17 людей, які отримали поранення через удар російських КАБів по житловому будинку, підприємству та стадіону напередодні.

“Госпіталізовано 17, з них чотири – у тяжкому стані, 13 – середній та легкий стан. Іншим допомогу надано амбулаторно”, — повідомила прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб із восьми, які скинули три літаки Су-34 (ще дві впали в передмісті – на території Циркунівської громади). “Прильоти” були у Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. За даними облуправління Нацполіції, у Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, “склалися” п’ять поверхів одного з під’їздів. У лікарні померла 70-річна мешканка будинку. Також у Київському районі сталася пожежа на базі відпочинку. У Немишлянському районі стався вибух поблизу хлібозаводу – загинула жінка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по хлібозаводу також прилетіла бомба ФАБ-500. У Салтівському районі пошкоджені спортмайданчик, дитсадок, вікна в багатоквартирних будинках та супермаркет. За словами головного слідчого Харківщини Сергія Болвінова, там загинула жінка, яка вигулювала собаку. Ще одну людину шукають під завалами дев’ятиповерхівки, повідомив Болвінов.