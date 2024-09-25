Удар КАБів по Харкову: в ХОВА повідомили про стан постраждалих уранці
У лікарнях за даними на ранок 25 вересня залишаються 17 людей, які отримали поранення через удар російських КАБів по житловому будинку, підприємству та стадіону напередодні.
“Госпіталізовано 17, з них чотири – у тяжкому стані, 13 – середній та легкий стан. Іншим допомогу надано амбулаторно”, — повідомила прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.
Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб із восьми, які скинули три літаки Су-34 (ще дві впали в передмісті – на території Циркунівської громади). “Прильоти” були у Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. За даними облуправління Нацполіції, у Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, “склалися” п’ять поверхів одного з під’їздів. У лікарні померла 70-річна мешканка будинку. Також у Київському районі сталася пожежа на базі відпочинку. У Немишлянському районі стався вибух поблизу хлібозаводу – загинула жінка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по хлібозаводу також прилетіла бомба ФАБ-500. У Салтівському районі пошкоджені спортмайданчик, дитсадок, вікна в багатоквартирних будинках та супермаркет. За словами головного слідчого Харківщини Сергія Болвінова, там загинула жінка, яка вигулювала собаку. Ще одну людину шукають під завалами дев’ятиповерхівки, повідомив Болвінов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, поранені, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 07:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарнях за даними на ранок 25 вересня залишаються 17 людей, які отримали поранення через удар російських КАБів по житловому будинку, підприємству та стадіону напередодні".