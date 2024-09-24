По хлібозаводу в Харкові також вдарили ФАБ-500, там загинула жінка (фото)

По цивільному хлібопекарському підприємству в Немишлянському районі Харкова вдень 24 вересня росіяни також вдарили ФАБ-500, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що внаслідок влучання загинула одна людина (за даними пресслужби ХОВА – жінка), ще вісім – постраждали.



Фото: Олег Синєгубов/Telegram



Фото: Олег Синєгубов/Telegram



Фото: Олег Синєгубов/Telegram



Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Відео наслідків ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова опублікувала обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Харкові після 15:20 пролунали дві серії вибухів. За даними облпрокуратури, ЗС РФ вдарили по Харкову та передмістю. Ворог випустив вісім авіабомб, попередньо ФАБ з УМПК, із трьох літаків Су-34. Дві бомби впали в Циркунівській громаді. Ще шість влучань зафіксували у Харкові – Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. За даними облуправління Нацполіції, у Київському районі бомба ФАБ-500 влучила у дев’ятиповерховий будинок. Зруйновані п’ять поверхів. Під завалами опинилися мешканці. Одна мешканка будинку померла у лікарні. На місці іншого влучання у Київському районі розпочалася пожежа на базі відпочинку. У Немишлянському районі стався вибух поблизу хлібозаводу. Загинула жінка. Внаслідок удару по Салтівському району пошкоджені спортмайданчик, дитсадок, вікна у багатоквартирних будинках та супермаркет. Від осколкових поранень помер чоловік. Відомо всього про 31 постраждалого від атаки.