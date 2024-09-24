По хлібозаводу в Харкові також вдарили ФАБ-500, там загинула жінка (фото)
По цивільному хлібопекарському підприємству в Немишлянському районі Харкова вдень 24 вересня росіяни також вдарили ФАБ-500, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що внаслідок влучання загинула одна людина (за даними пресслужби ХОВА – жінка), ще вісім – постраждали.
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Відео наслідків ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова опублікувала обласна прокуратура.
Нагадаємо, у Харкові після 15:20 пролунали дві серії вибухів. За даними облпрокуратури, ЗС РФ вдарили по Харкову та передмістю. Ворог випустив вісім авіабомб, попередньо ФАБ з УМПК, із трьох літаків Су-34. Дві бомби впали в Циркунівській громаді. Ще шість влучань зафіксували у Харкові – Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. За даними облуправління Нацполіції, у Київському районі бомба ФАБ-500 влучила у дев’ятиповерховий будинок. Зруйновані п’ять поверхів. Під завалами опинилися мешканці. Одна мешканка будинку померла у лікарні. На місці іншого влучання у Київському районі розпочалася пожежа на базі відпочинку. У Немишлянському районі стався вибух поблизу хлібозаводу. Загинула жінка. Внаслідок удару по Салтівському району пошкоджені спортмайданчик, дитсадок, вікна у багатоквартирних будинках та супермаркет. Від осколкових поранень помер чоловік. Відомо всього про 31 постраждалого від атаки.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: авіаудар, Олег Синегубов, Харків, хлебозавод;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 18:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По цивільному хлібопекарському підприємству в Немишлянському районі Харкова вдень 24 вересня росіяни також вдарили ФАБ-500, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".