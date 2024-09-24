По хлебозаводу в Харькове также ударили ФАБ-500, там погибла женщина (фото)

По гражданскому хлебопекарному предприятию в Немышлянском районе днем 24 сентября россияне также ударили ФАБ-500, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в результате попадания погиб один человек (по данным пресс-службы ХОВА — женщина), еще восемь — пострадали.



Фото: Олег Синегубов/Telegram



Фото: Олег Синегубов/Telegram



Фото: Олег Синегубов/Telegram



Фото: Олег Синегубов/Telegram

Видео последствий ударов по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова опубликовала областная прокуратура.

Напомним, в Харькове после 15:20 прозвучали две серии взрывов. По данным облпрокуратуры, ВС РФ ударили по Харькову и пригороду. Враг выпустил восемь авиабомб, предварительно ФАБ с УМПК, с трех самолетов Су-34. Две бомбы упали в Циркуновской громаде. Еще шесть попаданий зафиксировали в Харькове — Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. По данным облуправления Нацполиции, в Киевском районе бомба ФАБ-500 попала в девятиэтажный дом. Разрушены пять этажей. Под завалами оказались жильцы. Одна жительница дома скончалась в больнице. На месте другого попадания в Киевском районе начался пожар на базе отдыха. В Немышлянском районе произошел взрыв вблизи хлебозавода. Погибла женщина. В результате удара по Салтовскому району повреждены спортплощадка, детсад, окна в многоквартирных домах и супермаркет. От осколочных ранений скончался мужчина. Известно всего о 31 пострадавшем от атаки.