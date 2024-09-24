Взрывы продолжают раздаваться в Харькове: новые пуски КАБ
В Харькове были слышны еще взрывы около 15:30.
Оккупанты наносят удары, подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о новых запусках КАБ.
Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20.
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове были слышны еще взрывы около 15:30.".