Взрывы продолжают раздаваться в Харькове: новые пуски КАБ

В Харькове были слышны еще взрывы около 15:30.

Оккупанты наносят удары, подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о новых запусках КАБ.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20.