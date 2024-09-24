Взрывы слышны в Харькове: враг бьет КАБами — Терехов

После 15:20 в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва.

Враг бьет КАБами по одному из самых населенных районов города, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о движении вражеского КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о повторных пусках КАБ тактической авиацией.