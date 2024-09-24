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Взрывы слышны в Харькове: враг бьет КАБами — Терехов

Происшествия 15:27   24.09.2024
Виктория Яковенко
Взрывы слышны в Харькове: враг бьет КАБами — Терехов

После 15:20 в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва.

Враг бьет КАБами по одному из самых населенных районов города, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о движении вражеского КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о повторных пусках КАБ тактической авиацией.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 15:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 15:20 в Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва.".