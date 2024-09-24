Вибухи чутно у Харкові: ворог б’є КАБами – Терехов
Після 15:20 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи.
Ворог б’є КАБами по одному з найнаселеніших районів міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про рух ворожого КАБу в напрямку Харкова та приміських населених пунктів.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про повторні пуски КАБів тактичною авіацією.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 15:20 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи.".