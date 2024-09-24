Вибухи чутно у Харкові: ворог б’є КАБами – Терехов

Після 15:20 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи.

Ворог б’є КАБами по одному з найнаселеніших районів міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про рух ворожого КАБу в напрямку Харкова та приміських населених пунктів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про повторні пуски КАБів тактичною авіацією.