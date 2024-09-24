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Вибухи чутно у Харкові: ворог б’є КАБами – Терехов

Події 15:27   24.09.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи чутно у Харкові: ворог б’є КАБами – Терехов

Після 15:20 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи.

Ворог б’є КАБами по одному з найнаселеніших районів міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про рух ворожого КАБу в напрямку Харкова та приміських населених пунктів.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про повторні пуски КАБів тактичною авіацією.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 15:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після 15:20 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи.".