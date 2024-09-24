Вибухи продовжують лунати у Харкові: нові пуски КАБ
У Харкові було чутно ще вибухи близько 15:30.
Окупанти завдають ударів, підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про нові пуски КАБ.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 15:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові було чутно ще вибухи близько 15:30.".