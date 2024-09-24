Вибухи продовжують лунати у Харкові: нові пуски КАБ

У Харкові було чутно ще вибухи близько 15:30.

Окупанти завдають ударів, підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про нові пуски КАБ.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20.