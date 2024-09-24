Авиаудар по Харькову: информация о троих погибших и состоянии 31 пострадавшего
До 31 возросло количество пострадавших от российского авиаудара по Харькову после 15:20 24 сентября, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, подавляющее большинство пострадавших в среднем состоянии, четверо — в тяжелом. Три человека находятся в операционных. Самая молодая травмированная — девушка 17 лет. Самой старшей — 87.
Погибших — трое. Как рассказала журналистам пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, одна пострадавшая в результате попадания бомбы в многоэтажку в Киевском районе скончалась в больнице. Еще одна женщина погибла под завалами в микрорайоне Кулиничи (Немышлянский район). Также на спортивной площадке погиб мужчина.
Синегубов информировал, что под завалами многоэтажки в Киевском районе может быть один человек. Разбор завалов продолжается. Привлечены спасатели, собаки-поисковики и все необходимые профильные службы.
Напомним, в Харькове после 15:20 прозвучали две серии взрывов. По данным облпрокуратуры, ВС РФ ударили по Харькову и пригороду. Враг выпустил восемь авиабомб, предварительно ФАБ с УМПК, с трех самолетов Су-34. Две бомбы упали в Циркуновской громаде. Еще шесть попаданий зафиксировали в Харькове — Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о «прилетах» по гражданскому предприятию, открытой территории и девятиэтажке. Больше всего пострадавших — именно в многоквартирном доме на Северной Салтовке (Киевский район). По нему ударили бомбой ФАБ-500. Несколько этажей здания буквально «сложились».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 18:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 31 возросло количество пострадавших от российского авиаудара по Харькову после 15:20 24 сентября, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".