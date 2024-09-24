«Этажи сложились с 8-го по 3-й»: в Харькове уже трое погибших
Число погибших в результате ударов КАБ по Харькову увеличилось до трех человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В Киевском районе в жилом доме – шесть пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий. Продолжается поисково-спасательная операция», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: погибли, пострадали, синегубов, терехов, Харьков, этажи;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 16:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число погибших в результате ударов КАБ по Харькову увеличилось до трех человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".