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«Этажи сложились с 8-го по 3-й»: в Харькове уже трое погибших

Происшествия 16:25   24.09.2024
Виктория Яковенко
«Этажи сложились с 8-го по 3-й»: в Харькове уже трое погибших

Число погибших в результате ударов КАБ по Харькову увеличилось до трех человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Киевском районе в жилом доме – шесть пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий. Продолжается поисково-спасательная операция», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 16:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число погибших в результате ударов КАБ по Харькову увеличилось до трех человек, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".