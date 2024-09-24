КАБ попали по двум многоэтажкам в Харькове: данные Терехова и Синегубова

Предварительно есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

О, по меньшей мере, троих раненых в тяжелом состоянии сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, есть погибшие, добавил Терехов.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары пришлись по четырем районам Харькова.