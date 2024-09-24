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КАБ попали по двум многоэтажкам в Харькове: данные Терехова и Синегубова

Происшествия 15:55   24.09.2024
Виктория Яковенко
КАБ попали по двум многоэтажкам в Харькове: данные Терехова и Синегубова

Предварительно есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

О, по меньшей мере, троих раненых в тяжелом состоянии сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, есть погибшие, добавил Терехов.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары пришлись по четырем районам Харькова.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".