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КАБ влучили по двох багатоповерхівках у Харкові: дані Терехова і Синєгубова

Події 15:55   24.09.2024
Вікторія Яковенко
КАБ влучили по двох багатоповерхівках у Харкові: дані Терехова і Синєгубова

Попередньо, є влучання КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах Харкова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Про щонайменше трьох поранених у тяжкому стані повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, яка потребує підтвердження, є загиблі, додав Терехов.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари прийшлися по чотирьох районах Харкова.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, є влучання КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах Харкова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".