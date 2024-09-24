КАБ влучили по двох багатоповерхівках у Харкові: дані Терехова і Синєгубова
Попередньо, є влучання КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах Харкова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Про щонайменше трьох поранених у тяжкому стані повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, яка потребує підтвердження, є загиблі, додав Терехов.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари прийшлися по чотирьох районах Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: многоэтажка, сінєгубов, терехов, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, є влучання КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах Харкова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".