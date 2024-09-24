КАБ влучили по двох багатоповерхівках у Харкові: дані Терехова і Синєгубова

Попередньо, є влучання КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах Харкова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Про щонайменше трьох поранених у тяжкому стані повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, яка потребує підтвердження, є загиблі, додав Терехов.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари прийшлися по чотирьох районах Харкова.