Терехов: під ударом РФ – чотири райони Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибухів, які чули в Харкові.

«Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста», – написав мер.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30.