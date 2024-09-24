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Терехов: під ударом РФ – чотири райони Харкова

Події 15:44   24.09.2024
Вікторія Яковенко
Терехов: під ударом РФ – чотири райони Харкова скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибухів, які чули в Харкові.

«Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста», – написав мер.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 15:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибухів, які чули в Харкові.".