Терехов: під ударом РФ – чотири райони Харкова
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибухів, які чули в Харкові.
«Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста», – написав мер.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 15:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибухів, які чули в Харкові.".