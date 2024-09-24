Терехов: под ударом РФ – четыре района Харькова
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности касательно взрывов, что слышали в Харькове.
«Пока удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирается соответствующими службами. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города», – написал мэр.
Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 15:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности касательно взрывов, что слышали в Харькове.".