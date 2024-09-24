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Терехов: под ударом РФ – четыре района Харькова

Происшествия 15:44   24.09.2024
Виктория Яковенко
Терехов: под ударом РФ – четыре района Харькова Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности касательно взрывов, что слышали в Харькове.

«Пока удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирается соответствующими службами. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города», – написал мэр.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 15:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности касательно взрывов, что слышали в Харькове.".