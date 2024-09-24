Терехов: под ударом РФ – четыре района Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности касательно взрывов, что слышали в Харькове.

«Пока удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирается соответствующими службами. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города», – написал мэр.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30.