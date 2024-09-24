«Поверхи склалися з 8-го по 3-й»: у Харкові вже троє загиблих
Кількість загиблих внаслідок ударів КАБ по Харкову збільшилася до трьох людей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«У Київському районі у житловому будинку – шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій. Триває пошуково-рятувальна операція», – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30. Попередньо, є влучання КАБів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Люди перебувають під завалами, зазначив голова ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 16:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих внаслідок ударів КАБ по Харкову збільшилася до трьох людей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".