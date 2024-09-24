Головні новини Харкова 24 вересня: “приліт” уночі, виникла пожежа
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07:47
ДСНС про нічний “приліт” по Харкову: горіло 100 квадратних метрів
За добу на Харківщині зафіксували три пожежі через російські обстріли. Усі – в Харкові та передмісті.
“Близько 17:45 під бомбовий удар потрапила Циркунівська громада. Сталися пожежі сухої трави на відкритому просторі на двох різних локаціях площами 3 га та 300 м кв. А вже близько 03:40 24 вересня ворожий боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у Київському районі Харкова, спричинивши пожежу сухої трави на площі 100 м кв.” – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 24 вересня.
Загалом в області було 67 пожеж за добу. З них 45 – у природних екосистемах. Горіло понад 37,5 га.
07:38
Вночі ракета вдарила по відкритій місцевості в Харкові
Тривогу в Харкові та області оголосили о 23:15. Пізніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски КАБів.
Відбій пролунав о 00:04. Проте за годину, о 01:10, тривогу відновили. За даними Повітряних сил ЗСУ, через загрозу балістики з Бєлгородської області.
О 03:39 Мельник закликав харків’ян залишатись в укриттях.
А вже о 03:40 у Харкові пролунав вибух. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили ракетою по Київському району. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.
О 03:42 дали відбій тривоги, а о 05:04 її відновили через активність ворожої авіації на сході країни.
Станом на 07:36 у Харкові все ще оголошена повітряна тривога.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 07:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".