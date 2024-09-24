Головні новини Харкова 24 вересня: “приліт” уночі, виникла пожежа

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:47

ДСНС про нічний “приліт” по Харкову: горіло 100 квадратних метрів

За добу на Харківщині зафіксували три пожежі через російські обстріли. Усі – в Харкові та передмісті.

“Близько 17:45 під бомбовий удар потрапила Циркунівська громада. Сталися пожежі сухої трави на відкритому просторі на двох різних локаціях площами 3 га та 300 м кв. А вже близько 03:40 24 вересня ворожий боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у Київському районі Харкова, спричинивши пожежу сухої трави на площі 100 м кв.” – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 24 вересня.

Загалом в області було 67 пожеж за добу. З них 45 – у природних екосистемах. Горіло понад 37,5 га.

07:38

Вночі ракета вдарила по відкритій місцевості в Харкові

Тривогу в Харкові та області оголосили о 23:15. Пізніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски КАБів.

Відбій пролунав о 00:04. Проте за годину, о 01:10, тривогу відновили. За даними Повітряних сил ЗСУ, через загрозу балістики з Бєлгородської області.

О 03:39 Мельник закликав харків’ян залишатись в укриттях.

А вже о 03:40 у Харкові пролунав вибух. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили ракетою по Київському району. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

О 03:42 дали відбій тривоги, а о 05:04 її відновили через активність ворожої авіації на сході країни.



Станом на 07:36 у Харкові все ще оголошена повітряна тривога.